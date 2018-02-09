На капремонт 995 домов в Татарстане в 2018 году потратят более 6 млрд рублей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В 43 муниципальных образованиях Татарстана в этом году будут капитально отремонтированы 995 многоквартирных жилых домов. На реализацию этой программы планируется потратить более 6 млрд 76 млн рублей. Жилищные условия улучшат почти четверть миллиона жителей республики.

«Программа сверстана, торги размещены, 16 февраля произойдет выбор подрядчиков», – отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Также в наступившем году планируется капитально отремонтировать 16 общеобразовательных и 12 коррекционных школ, 85 детских садов и 14 детских оздоровительных лагерей. Последние необходимо сдать уже к маю.

«Продолжаются работы по капитальному ремонту амбулаторно-поликлинических учреждений. У нас все объекты с вами согласованы. Уже есть 3,9 процента выполнения на всех объектах», – сообщил глава Минстроя РТ.

Всего в наступившем году в порядок будут приведены 120 зданий медицинского назначения.

«По программе формирования комфортной городской среды на 2018 год у нас запланировано 58 объектов: 28 парков, 17 пляжей, шесть улиц, по три сквера и бульвара и одна площадь», – отметил Файзуллин. Общая стоимость реализации программы на год – 2 млрд 655 млн 109 тыс. рублей.

В числе запланированных на предстоящий год работ – капитальный ремонт 11 профессиональных образовательных организаций (на восьми работы уже начаты), 42 объекта культурного назначения, 28 подростковых клубов. Будут капитально отремонтированы 38 и построены 10 зданий поселковых советов.

Начаты работы на 11 из 19 запланированных к капитальному ремонту помещений муниципальных архивов и на пяти из шести внесенных в план помещений молодежных центров. Будут капитально отремонтированы 34 учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения РТ.

Пять программ будет реализовывать Фонд газификации РТ. По программе обеспечения населения водой планируется построить 231 км водопроводных сетей, 39 водонапорных башен и 39 артезианских скважин. Будут установлены более 10 тыс. светодиодных светильников, заменены 143 котла в котельных бюджетных учреждений, и переведены на системы индивидуального отопления 167 квартир в пяти районах республики.

Особое внимание собравшихся министр обратил на один момент: государство переходит на новую федеральную сметно-нормативную базу использования строительных ресурсов. Каждое предприятие, производящее стройматериалы, должно зарегистрироваться в системе, но это пока сделали не все.

«Определены меры административного наказания предприятий, в уставе которых прописано производство стройматериалов, но которые не зарегистрированы в системе. Постановлением Правительства накладывается штраф: на юридическое лицо – до 500 тыс. рублей», – объявил Файзуллин.