В РТ в 2017 году подтвердилось 18 случаев бешенства среди животных

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Республике Татарстан в 2017 году зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, подтверждение случаев произошло в 13 муниципальных образованиях. Это на 10 процентов ниже аналогичного показателя 2016 года.

Как сообщила представитель ведомства, наибольшее количество случаев бешенства в прошлом году выявлено у лис – 11 случаев (61 процент), у собак и кошек зарегистрировано шесть случаев (33 процента), один случай заболевания выявлен у сельскохозяйственного животного.