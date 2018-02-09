От укусов животных в 2017 году пострадали более 10 тысяч татарстанцев

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В 2017 году в медицинские организации РТ обратились 10 тыс. 765 пострадавших по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Эта цифра на 4,5 процента меньше, чем в 2016 году (на 530 случаев), а показатель 279,8 на 100 тысяч населения является минимальным по республике за последние шесть лет, проинформировала она. По итогам 2017 года среди соседних регионов Приволжского федерального округа Татарстан находится на пятом месте.

По словам докладчика, превышение республиканского показателя отмечается в 21 муниципальном образовании республики (47 процентов территории республики), наиболее значительное – в 1,5 и более раз – в трех районах: Камско-Устьинском, Муслюмовском, Елабужском.