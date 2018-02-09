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МЧС предупреждает об опасной полынье в Казани

9 февраля 2018, 17:21 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

МЧС предупреждает об опасной полынье в Казани В центре пятнадцатиметрового участка открытой воды находится труба со сточными водами.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники ГИМС на реке Волга обнаружили опасную полынью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В Кировском районе Казани в районе садового товарищества «Водозабор» инспекторы заметили полынью площадью 15 квадратных метров.

В ее центре находится большая металлическая труба, предназначенная, предположительно, для выброса сточных вод.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Татарстану предупреждают, что данный участок реки является потенциально опасным для здоровья и жизни людей.


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