Письмо-поздравление от Путина получила труженица тыла из Нурлатского района

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сегодня труженица тыла из села Новое Иглайкино Нурлатского района Музания Сатдарова отметила 90-летие, пишет районная газета «Дружба».

Несмотря на свои почтенные года, Музания Шайдулловна Сатдарова активно работает в огороде и занимается садоводством.

Юбиляршу поздравила и. о. главы района Флюра Ногуманова и вручила поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина вместе с подарками от имени руководства района.

Флюра Рашитовна пожелала долгожительнице здоровья, выразила ветерану тыла благодарность за ее труд в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.