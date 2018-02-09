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Письмо-поздравление от Путина получила труженица тыла из Нурлатского района

9 февраля 2018, 21:50

С 90-летием юбиляршу поздравила и.о. главы района Флюра Ногуманова и вручила письмо от Президента России Владимира Путина.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сегодня труженица тыла из села Новое Иглайкино Нурлатского района Музания Сатдарова отметила 90-летие, пишет районная газета «Дружба».

Несмотря на свои почтенные года, Музания Шайдулловна Сатдарова активно работает в огороде и занимается садоводством.

Юбиляршу поздравила и. о. главы района Флюра Ногуманова и вручила поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина вместе с подарками от имени руководства района.

Флюра Рашитовна пожелала долгожительнице здоровья, выразила ветерану тыла благодарность за ее труд в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.


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