Банк ВТБ и НИУ ВШЭ обучают финалистов олимпиады «Я – профессионал»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). 8 февраля 2018 года банк ВТБ и НИУ Высшая школа экономики открыли Зимнюю финансовую школу «Финансы, меняющие мир». Мероприятие организовано для финалистов первой профессиональной олимпиады для студентов «Я — профессионал» по направлению «Финансы и кредит» и пройдет с 7 по 10 февраля в Москве. Около 100 участников из 33 регионов страны ждет интерактивная образовательная программа, предусматривающая общение с ведущими российскими учеными и экспертами в области финансов.

Спикерами школы выступят президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, председатель Совета «Центра стратегических разработок» Алексей Кудрин, руководитель департамента брокерского обслуживания — старший вице-президент банка ВТБ, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов и другие.

Одна из главных целей зимней школы — знакомство будущих профессионалов с актуальными трендами финансовой отрасли, которые еще не успели стать частью вузовских программ. Из лекционно-дискуссионной панели школы «Новая финансовая революция» студенты узнают, как управлять зарубежными активами из России, а также о том, как современные технологии влияют на финансовую отрасль. Во время интерактивного образовательного трека школы «Финансы XXI века» участники решат ряд практических кейсов, моделирующих финансовое управление предприятием. На мастер-классе «Как получить работу мечты» будущие финансисты получат возможность пройти тестирование. Те, кто успешно справятся с тестами, будут приглашены сразу на собеседование в банк.

Победители и призеры конкурса по направлению «Финансы и кредит» попадут на оплачиваемые стажировки в банк ВТБ.