В Лаишево на парки, скверы и площади города потратят 3,5 млн рублей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Лаишево потратит 3,5 млн рублей на содержание парков, скверов и площадей города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В список мест, за которыми будет налажен уход, попали Соборная площадь и площадь Державина, парк Победы, улица Советская. В них с момента заключения контракта до конца года в зимнее время будет проводиться очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда, россыпь песка на тротуарах, остановках, площадках отдыха (8 раз в месяц).

Весной, летом и осенью будет проводиться очистка от грязи, пыли и мусора (8 раз в месяц в парке и 4 — 6 раз — в скверах и на площадях).

Исполнитель контракта будет выбран 1 марта, гворится в техническом задании.