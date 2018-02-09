В Петербурге казанские полицейские поймали смс-мошенника

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге сотрудники казанской полиции задержали 32-летнего мужчину, который похищал деньги с банковских карт казанцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

По данным полиции, мужчина рассылал казанцам смс-сообщения о блокировке карты, сообщал порядок действия для разблокировки, а его доверчивые жертвы переводили средства на счет мошенника.

У злоумышленника изъяли несколько ноутбуков, множество сим-карт и мобильных телефонов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды его деятельности.