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В Петербурге казанские полицейские поймали смс-мошенника

9 февраля 2018, 17:03

Мужчина рассылал смс-сообщения о блокировке карты, сообщал порядок действия для разблокировки, а жертвы переводили средства на счет злоумышленника.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге сотрудники казанской полиции задержали 32-летнего мужчину, который похищал деньги с банковских карт казанцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

По данным полиции, мужчина рассылал казанцам смс-сообщения о блокировке карты, сообщал порядок действия для разблокировки, а его доверчивые жертвы переводили средства на счет мошенника.

У злоумышленника изъяли несколько ноутбуков, множество сим-карт и мобильных телефонов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды его деятельности.


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