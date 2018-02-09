Путин предложил заменить героя анекдота про тракториста на доярку

(Казань, 9 февраля, «Татар-инофрм»). Сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президенту РФ Владимиру Путину пришлось выслушать советский анекдот про тракториста. Таким необычным способом решил проиллюстрировать свое выступление основной владелец ПАО «НЛМК» Владимир Лисин, сообщает РИА Новости.



По его словам, зачастую решения в России принимаются так же, как в анекдоте, когда «кузнец запил, а посевная на носу». Проблему с единственным в колхозе кузнецом в анекдоте предлагают решить лечением, лишением премии, дракой, но варианты не подходят. Тогда звучит предложение его изнасиловать, которое также отвергается в связи с тем, что специалист один. Тогда рождается идея изнасиловать тракториста, ведь их в колхозе двое.

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?» – отреагировал на пример Лисина Путин.