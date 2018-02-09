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Среди родителей дошкольников РТ выросла популярность портала госуслуг

9 февраля 2018, 17:40

По сравнению с 2016 годом количество электронных платежей за детский сад увеличилось на 50 процентов.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году родители татарстанских дошкольников провели 1,4 млн платежей за детский сад через портал госуслуг РТ и мобильное приложение «Услуги РТ», сообщает пресс-служба Минсвязи Республики Татарстан.

По сравнению с 2016 годом количество электронных платежей за детский увеличилось на 50 процентов, что демонстрирует растущую популярность оплаты услуг в режиме «онлайн» среди населения.

Через портал госуслуг РТ можно подать электронное заявление на постановку ребенка в очередь в детский сад, проверить начисления и оплатить услуги дошкольного учреждения, подать электронное заявление в органы соцзащиты на получение компенсации части родительской платы.


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