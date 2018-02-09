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В ДНР установили причастных к убийству Гиви и Моторолы

9 февраля 2018, 16:36

Идет поиск тех, кого не арестовали, сообщил глава ДНР Александр Захарченко.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Стали известны причастные к убийству ополченца Михаила Толстых (Гиви), сообщает РИА Новости со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать все не могу. Идет активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», — заявил Захарченко. 

Некоторые задержанные имеют отношение к убийству комбата ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным Моторола, добавил глава ДНР.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб в Донецке от взрыва в собственном кабинете 8 февраля прошлого года. Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в центре Донецка.


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