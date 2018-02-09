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Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девушки в Казани спустя 20 лет

9 февраля 2018, 16:21

Заключенный написал явку с повинной, отбывая наказание за другие совершенные преступления.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани суд начал рассмотрение уголовного дела двадцатилетней давности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации следствия, в мае 1997 года в лесопосадке «Молодежный центр» мужчина выпил и поссорился со своей знакомой. В процессе он разбил бутылку ей об голову и порезал лицо «розочкой», затем несколько раз ударил по лицу и ребрам, изнасиловал девушку и задушил, чтобы та не рассказала о случившемся полицейским.

Расследуя дело, сотрудники полиции проверяли знакомых погибшей, однако установить преступника удалось лишь спустя 20 лет.

Отбывая наказание за совершенные преступления, мужчина написал явку с повинной, признавшись в изнасиловании и убийстве женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».


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