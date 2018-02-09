В Чистополе стартует музейный конкурс в честь Бориса Пастернака

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Завтра в Чистополе, в день рождения Бориса Пастернака, стартует ежегодный Республиканский музейный конкурс «Цель творчества — самоотдача», пишут «Чистопольские известия».

В память об одном великих писателей серебряного века Мемориальный музей Пастернака проводит конкурс на лучшее представление его творчества.

В этом году тема творческого конкурса посвящена 60-летию со дня присвоения поэту Нобелевской премии. Тематика года — «Лауреаты Нобелевской премии в области литературы».

Каждый год участники удивляют своей любовью к литературе и разнообразными формами подачи выбранного материала.

Конкурс будет проходить до конца февраля, а в начале марта будет организован гала-концерт победителей, где вручат заслуженные награды.