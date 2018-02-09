Нацмузей РТ представит редкие экспонаты писателя Аяза Гилязова

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей РТ представит на вечере, посвященном 90-летию татарского народного писателя Аяза Гилязова, редкие экспонаты, которые он дарил музею, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



Вечер состоится 12 февраля в театре Камала. Экспозиция-презентация будет называться «Зэй энжелэре» – «При свете зарниц».



На выставке будут экспонироваться рукописи, книги, документы и фотографии, личные вещи писателя из музейных фондов, Государственного архива РТ, семейного архива. Среди музейных предметов – фотографии, печатная машинка, издание в трех томах с автографами Аяза Гилязова, которые он передал в дар Национальному музею РТ.



Видный татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов ушел из жизни в 2002 году. Он оставил богатое литературное наследие: пять романов, около 20 повестей, за две из которым ему присвоены Государственные премии ТАССР им. Г. Тукая. Более 40 пьес писателя и сегодня входят в репертуар театров республики, страны, а также трупп за рубежом.