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Культура

Нацмузей РТ представит редкие экспонаты писателя Аяза Гилязова

9 февраля 2018, 22:00

На выставке будут экспонироваться рукописи, книги, документы и фотографии, личные вещи писателя из музейных фондов, Государственного архива РТ.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Национальный музей РТ представит на вечере, посвященном 90-летию татарского народного писателя Аяза Гилязова, редкие экспонаты, которые он дарил музею, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Вечер состоится 12 февраля в театре Камала. Экспозиция-презентация будет называться «Зэй энжелэре» – «При свете зарниц».

На выставке будут экспонироваться рукописи, книги, документы и фотографии, личные вещи писателя из музейных фондов, Государственного архива РТ, семейного архива. Среди музейных предметов – фотографии, печатная машинка, издание в трех томах с автографами Аяза Гилязова, которые он передал в дар Национальному музею РТ.

Видный татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов ушел из жизни в 2002 году. Он оставил богатое литературное наследие: пять романов, около 20 повестей, за две из которым ему присвоены Государственные премии ТАССР им. Г. Тукая. Более 40 пьес писателя и сегодня входят в репертуар театров республики, страны, а также трупп за рубежом.


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