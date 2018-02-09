Володин: Амнистия капитала не станет лазейкой для преступников

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Амнистия капитала не станет лазейкой для тех, кто нажил капитал преступным путем, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Экспертиза блока законов по амнистии проводилась с учетом позиций международных организаций, где Россия принимает участие в работе по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, отметил парламентарий.

«Поэтому когда мы говорим о нормах, которые принимаются, они принимаются с учетом международных стандартов и подходов. Эти решения никоим образом не будут лазейкой для тех, кто нажил деньги преступным путем», — подчеркнул Володин.

Амнистия касается «чистых» денег, которые могут работать в России, заметил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

С 2015-го по 2017 год количество средств на счетах организаций и физлиц увеличилось на 11 триллионов рублей, в том числе на счетах физлиц — на 8 триллионов рублей, сказал он.

Часть этих денег вернулась из-за рубежа благодаря первому этапу амнистии капитала, не исключил Аксаков.