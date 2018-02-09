В Елабугу съедутся участники конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

(Елабуга, 9 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге прошла генеральная репетиция зонального тура республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». 12 февраля в городе соберутся 28 участников из восьми районов РТ, которые прошли отборочные туры на местах.

Такой же отбор прошли 15 претендентов из Елабуги. «Заявлено 28 участников по девяти номинациям. Общее количество гостей с группой поддержки мы ждем 400 человек. Елабужане участвуют в семи номинациях конкурса. Подготовка идет полным ходом, уверен, город представим достойно», – заявил заместитель начальника Управления культуры Валерий Зотин.

Республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» проводится в Татарстане с 1998 года. Его участниками могут стать женщины и мужчины, соответствующие самым высоким нравственным нормам, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием выдвигающих их предприятий, организаций, объединений, союзов, учреждений.

