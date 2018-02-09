Артем Здунов награжден медалью РТ «За доблестный труд»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» сегодня был награжден экс-министр экономики РТ Артем Здунов. Награду ему, теперь уже Премьер-министру Дагестана, вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Карьерный рост – Премьер! Мы пожелаем ему успехов. На самом деле наш коллега очень много сделал для Татарстана, хотя не так долго удалось ему поработать в республике. Я очень сожалею, что мы этот кадр отправили на повышение. Но страна, Дагестан нуждаются в таких кадрах», – напутствовал Здунова Рустам Минниханов.

«Хочу сказать большое спасибо за сотрудничество, за нашу работу бок о бок, в единой команде. Постараемся такие же традиции прививать и в других регионах России», – взял ответное слово Артем Здунов.

Далее лидер республики представил Кабинету Министров РТ вновь назначенных коллег.

«Равиля Кузюрова вы все знаете. Возглавлял Нурлатский район, до этого работал в Министерстве экологии – справится», – прокомментировал Минниханов назначение нового министра лесного хозяйства республики.

По поводу назначения министром экономики теперь уже бывшего министра экологии Татарстана Фарида Абдулганиева Президент РТ заметил: «Доктор экономических наук. Сам Бог велел. Структуру Правительства изучил. Успехов!».

«Тоже наш коллега, Дрожжановский район возглавлял. Мы его вернули из Ульяновска, куда он уехал», – сообщил Минниханов, представляя нового министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.