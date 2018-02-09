Все новости Татарстан Россия

Общество

Первый дом по реновации в Москве готов принять переселенцев

9 февраля 2018, 16:00

Программа реновации была утверждена Президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2017 года.
В России назвали главное слово 2017 года
Реновация, биткоин, хайп: эксперты выбрали главные слова 2017 года
Путин подписал закон о реновации жилья в столице России
Мэр Москвы предложил дать дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Первый дом по реновации, построенный на 5-й Парковой улице в Москве, готов принять переселенцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Квартиры в доме имеют отделку комфорт-класса. Осмотреть помещения хозяева смогут уже сегодня.

Программа реновации была утверждена Президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2017 года. По ней до конца текущего года для 40 тысяч семей подготовят 24 дома.

Ранее сообщалось, что московские власти при реализации программы по реновации планируют использовать блокчейн.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter