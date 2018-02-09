Первый дом по реновации в Москве готов принять переселенцев

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Первый дом по реновации, построенный на 5-й Парковой улице в Москве, готов принять переселенцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Квартиры в доме имеют отделку комфорт-класса. Осмотреть помещения хозяева смогут уже сегодня.

Программа реновации была утверждена Президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2017 года. По ней до конца текущего года для 40 тысяч семей подготовят 24 дома.



Ранее сообщалось, что московские власти при реализации программы по реновации планируют использовать блокчейн.