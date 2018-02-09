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Происшествия

Полицейские изъяли у казанца самодельный пистолет, патроны и взрывчатку

9 февраля 2018, 15:25

Против 65-летнего жителя Советского районе возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Полицейские задержали 65-летнего жителя Советского районе Казани по подозрению в изготовлении и хранении оружия, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В начале февраля сотрудники полиции у мужчины дома обнаружили похожий на пистолет предмет, боек и 24 боеприпаса, самодельное взрывчатое вещество.

По данным экспертизы, боеприпасы оказались винтовочными патронами калибра 7,62 миллиметра. Предмет, похожий на пистолет, – самодельным огнестрельным оружием, а масса самодельного взрывчатого вещества превышала 55 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хранение и изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

 

 


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