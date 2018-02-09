Полицейские изъяли у казанца самодельный пистолет, патроны и взрывчатку

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Полицейские задержали 65-летнего жителя Советского районе Казани по подозрению в изготовлении и хранении оружия, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
В начале февраля сотрудники полиции у мужчины дома обнаружили похожий на пистолет предмет, боек и 24 боеприпаса, самодельное взрывчатое вещество.
По данным экспертизы, боеприпасы оказались винтовочными патронами калибра 7,62 миллиметра. Предмет, похожий на пистолет, – самодельным огнестрельным оружием, а масса самодельного взрывчатого вещества превышала 55 г.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Хранение и изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».