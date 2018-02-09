Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Отношения России и Запада улучшатся, когда ему надоест санкционная политика, которая ведет ее инициаторов к прямым убыткам. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Думаю, что это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений», – сказал российский лидер.

По его словам, искусственные ограничения влекут за собой упущенную выгоду. И хотя, по мнению Путина, санкции сохранятся еще какое-то время, есть надежда, что здравый смысл возьмет верх.

«Очевидно, что санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но повторяю: все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении», – заявил Путин.

Ранее отношения России и Франции Президент РФ обсудил по телефону с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.