Три футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футбольные сборные Австралии, Колумбии и Японии поселятся в Татарстане во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Список баз и тренировочных площадок команд-участниц мундиаля опубликован на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Австралии будет готовиться к своим матчам на базе казанского «Ак Барса», а тренировочной площадкой австралийцев станет стадион «Трудовые резервы». Команда Японии будет жить и тренироваться на базе футбольного «Рубина», а колумбийцы обоснуются на территории горнолыжного комплекса «Казань» в Верхнеуслонском районе РТ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей турнира: на стадионе «Казань-Арена» пройдут матчи группового этапа Франция — Австралия, Испания — Иран, Польша — Колумбия и Германия — Южная Корея. Также в столице Татарстана пройдут матч 1/8 финала и один четвертьфинал.