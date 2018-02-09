В казанской колонии прошли сразу шесть свадеб

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В казанской исправительной колонии № 19 зарегистрировали браки сразу шесть пар, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

По закону осужденные имеют право на регистрацию своих отношений, в месяц в исправительных учреждениях республики создаются от двух до десяти новых семей.

У каждой пары своя история знакомства — кто-то познакомился еще на свободе, а кого-то чувства захлестнули в процессе общения по переписке.

28-летний мужчина, нарушив закон, был вынужден надолго расстаться с невестой. Молодой человек продолжал общаться с девушкой по переписке. Находясь за решеткой, он сделал ей предложение, и она согласилась.

Регистрация брака в колонии не отличается от обычной. В учреждение пригласили сотрудник ЗАГСа, пары обменялись кольцами, расписались и получили свидетельства о регистрации брака.

Молодоженов поздравило руководство исправительной колонии, пожелало скорейшей встречи на воле и отметило, что брак благоприятно влияет на исправление осужденных и стимулирует к законопослушному образу жизни.