Казанец зарезал следившего за его женой незнакомца и спрятал нож в могиле матери

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Казани благодаря криминалистическому оборудованию удалось раскрыть убийство четырехлетней давности, сообщил СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в начале 2014 года житель одного из домов по проспекту Победы вышел на улицу покурить и заметил незнакомца, который наблюдал за его супругой, ходившей по квартире в нижнем белье. Мужчины подрались и в процессе ревнивый супруг несколько раз ударил оппонента ножом в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

В презультате следственных действий и мероприятий преступление удалось раскрыть в феврале 2018 года. В качестве подозреваемого был допрошен мужчина, который во всем признался и рассказал следователям, что зарыл орудие убийства в могиле матери на Ново-Татарском кладбище.

Нож извлекли и отправили на экспертизу, а подозреваемому предъявили обвинение по статье «Убийство».