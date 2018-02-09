Исламский центр «Иман» и активисты за трезвость выступили против открытия музея самогона в Казани

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Центр исламской культуры «Иман» и Казанское отделение Международной независимой ассоциации трезвости обратились в исполком Казани с просьбой проверить готовящийся к открытию музей самогоноварения на предмет соответствия законодательству о рекламе алкоголя.

«Одно дело, когда музей открывается во благо, в просветительских целях, а когда идет пропаганда алкоголизма, пусть и в такой завуалированной форме, это вызывает отрицательную реакцию. Тем более сейчас наше государство борется с алкоголизмом. О чем может рассказать музей самогоноварения школьникам? О том, как у нас варили самогон? Тут возникает вопрос, зачем такой музей нужен. Мы против подобных музеев», — рассказал ИА «Татар-информ» руководитель центра «Иман» Наиль Гарипов.

По словам Гарипова, организация подала заявления в исполком Казани и Аппарат Президента РТ. Против открытия музея выступило и Казанское отделение Международной независимой ассоциации трезвости. Ее председатель Владимир Ловчев заявил, что открытие музея — это оправдание тех, кто нарушает закон.

«Самогонщик — это нарушитель закона. Как мы можем это одобрить, если мы хотим, чтобы у нас было гражданское общество, чтобы была правовая культура? Кроме того, самогон — очень вредное для здоровья производство», — отметил он.

Музей должен давать положительные образцы поведения, то, что считается достойным тиражирования. В Казани много выдающихся деятелей, культуры, истории, которым можно посвящать музеи, подчеркнул активист.

Музей самогоноварения должен открыться в Казани в конце февраля.