«Казанской ярмарке» грозит штраф за нарушения при проведении тендеров

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). «Казанской ярмарке» грозит штраф в несколько миллионов рублей за нарушения при проведении тендеров на выставочные услуги для министерств РТ. Дело находится на рассмотрении УФАС Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы РТ.

Административное производство ранее было возбуждено в отношении «Казанской ярмарки», а также компаний «ТКС-Контакт» и «Парнас» по признакам нарушения статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».

«Анализ совместного участия указанных компаний в торгах выявил признаки заключения устного картельного соглашения в целях поддержания цен на аукционах в электронной форме. Стороны реализовали групповую модель поведения, парно участвуя в торгах, и отказывались от конкурентной ценовой борьбы. Снижение цены по аукционам составило менее 1 процента от начальной цены контрактов», — сообщили в пресс-службе УФАС по РТ.

Заявки отправлялись с единого IP-адреса в один день и с минимальным интервалом по времени, заявили в антимонопольной службе.

За данное правонарушение предусмотрен оборотный штраф, его сумма будет определена в ходе производства по делу. Следующее заседание по рассмотрению дела назначено на 22 февраля.