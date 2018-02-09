Жители Казани «атаковали» «Яндекс» вопросами про Олимпиаду

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры 2018 года. Жители Казани начали активно интересоваться событиями, происходящими в Пхенчхане.
Игры вышли в топ по популярности в поиске «Яндекса», набрав 80 баллов из 100 возможных, сообщает пресс-служба поисковика.
Казанцев больше всего волнуют вопросы о начале ОИ, церемонии открытия, они ищут трансляцию Олимпиады, а также ответы на вопросы, под каким флагом выступят россияне и кто именно представит Россию на Играх.