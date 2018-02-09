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Общество

Жители Казани «атаковали» «Яндекс» вопросами про Олимпиаду

9 февраля 2018, 19:08

Игры вышли в топ по популярности в поиске «Яндекса», набрав 80 баллов из 100 возможных.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры 2018 года. Жители Казани начали активно интересоваться событиями, происходящими в Пхенчхане.

Игры вышли в топ по популярности в поиске «Яндекса», набрав 80 баллов из 100 возможных, сообщает пресс-служба поисковика.

Казанцев больше всего волнуют вопросы о начале ОИ, церемонии открытия, они ищут трансляцию Олимпиады, а также ответы на вопросы, под каким флагом выступят россияне и кто именно представит Россию на Играх.


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