В молодежном центре Олимпиады в Пхенчхане обнаружен очаг инфекции

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В молодежном центре Олимпийских игр в Пхенчхане обнаружен очаг норовирусной инфекции. Роспотребнадзор со ссылкой на оргкомитет всемирных Игр сообщает о 86 пострадавших от заболевания.

Больные выявлены среди персонала пищеблоков в медиадеревне, что привело к инфицированию пищи и распространению инфекции.

На сегодняшний день сотрудники охраны олимпийских объектов были заменены, проводятся исследования пищи, однако Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать факт обнаружения заболевания при планировании поездок в Южную Корею.