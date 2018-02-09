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Здоровье и среда

В молодежном центре Олимпиады в Пхенчхане обнаружен очаг инфекции

9 февраля 2018, 15:24

Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать факт обнаружения заболевания при планировании поездок в Южную Корею.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В молодежном центре Олимпийских игр в Пхенчхане обнаружен очаг норовирусной инфекции. Роспотребнадзор со ссылкой на оргкомитет всемирных Игр сообщает о 86 пострадавших от заболевания.

Больные выявлены среди персонала пищеблоков в медиадеревне, что привело к инфицированию пищи и распространению инфекции.

На сегодняшний день сотрудники охраны олимпийских объектов были заменены, проводятся исследования пищи, однако Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать факт обнаружения заболевания при планировании поездок в Южную Корею.


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