Бавлинский район за прошлый год ухудшил позиции социально-экономического развития

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Бавлинский район в прошлом году показал отрицательную динамику социально-экономического развития. Об этом сегодня на заседании Совета муниципального района сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Район потерял четыре позиции и занимает сегодня 28-е место. Размер среднемесячной заработной платы (январь – ноябрь 2017 года) по вашему району ниже среднереспубликанского уровня», – цитирует главу Правительства пресс-служба Президента РТ.

Муниципалитет по размерам зарплаты в сельском хозяйстве находится на 24-м месте, отметил Песошин. Если в среднем по республике она составляет 21,3 тыс. рублей, то в Бавлинском районе – 17,7 тыс. рублей.

«По сравнению с предыдущим годом у вас также сократились инвестиции в основной капитал на душу населения, общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, налоговые и неналоговые доходы, которые составили 412 млн 479 тыс. рублей», – заявил он.

Выступлению Премьер-министра предшествовал доклад главы района Рамиля Гатиятуллина. В нем спикер акцентировал внимание на успехах муниципалитета. Так, валовый территориальный продукт Бавлинского района за прошедший год вырос на 5,8 процента и составил 27 млрд 473 млн рублей, рассказал он.

«Объем отгруженных товаров и услуг составил 7 млрд 311 млн рублей, рост – 7,7 процента. Индекс промышленного производства – 102,7 процента. Объем инвестиций в основной капитал – 4,140 млрд рублей», – поделился Рамиль Гатиятуллин.

Средняя заработная плата за 11 месяцев прошлого года составила 31,4 тыс. рублей. Уровень безработицы составляет 1 процент (на учете 184 человека).

«В консолидированный бюджет района поступило 413 млн рублей доходов, в том числе 393 млн рублей налоговых и 20 млн рублей неналоговых доходов», – отчитался спикер.

За последний год в районе отремонтировано 20 дворов, сданы многоквартирный жилой дом, универсальная спортивная площадка, введены в эксплуатацию многофункциональный центр, фельдшерско-акушерский пункт, рассказал глава района.

Среди наиболее значимых событий 2017 года Равиль Гатиятуллин упомянул реконструкцию центральной площади Бавлов, где появился фонтан, игровые и прогулочные зоны. Основными спонсорами проекта выступили нефтяники.

В безоблачную картину главы района Равиля Гатиятуллина густых красок добавил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Важной проблемой остается недоимка по налогам. Глава Правительства РТ призвал муниципальную власть решать этот вопрос совместно с налоговыми органами.

«По вашему району налоговая задолженность не сокращается. Плохая работа с налоговой задолженностью – это риск невыполнения задач, поставленных Президентом республики!» – заявил Песошин.

Премьер-министр рекомендовал руководству района активнее работать в вопросе создания и развития промплощадок. «Вам необходимо усилить работу в этом направлении, искать и находить перспективные инвестиционные проекты, привлекать к их реализации инвесторов», – заявил глава Правительства РТ.

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВТП района составляет лишь 10,8 процента – это 42-е место среди городов и районов республики, отметил Алексей Песошин.

«Безусловно, во многом это объясняется большим объемом в валовом территориальном продукте продукции нефтедобывающей отрасли. Но это не снимает с руководства района обязанности по обеспечению развития малого и среднего бизнеса», – сказал Премьер-министр.

Стабильно низкие показатели муниципалитет демонстрирует в сфере сельского хозяйства, сообщил Песошин. Район, занимая 1,61 процента пашни республики, за 2016 год в денежной выручке АПК Татарстана имеет удельный вес лишь 0,9 процента, отметил он.

«Вам нужно активнее развивать фермерские и личные подсобные хозяйства. Необходимо создавать условия для реализации предпринимательского потенциала граждан на селе», – сказал Премьер-министр.

С точки зрения положительного опыта Алексей Песошин отметил проекты «Овощная долина» и «Ягодная долина» в Альметьевском районе. Похожие проекты можно тиражировать на Бавлинский район, считает он.

В вопросе жизнеобеспечения в Бавлах до сих пор не решена проблема водоканала, напомнил Премьер-министр. «В настоящее время проходят этапы аукционов, мы надеемся на положительный исход дела», – сказал он.

Лакмусовой бумажкой удовлетворенности населения являются показатели демографии, считает Алексей Песошин. В этом вопросе также отмечаются негативные тенденции. «К сожалению, в Бавлинском районе демография имеет устойчивый отрицательный характер», – говорит глава Правительства.

«Реализация намеченных планов зависит, прежде всего, от качественной и слаженной работы каждого из нас. Надеюсь, что вы сохраните серьезный настрой на достижение в текущем году высоких показателей как в общественно-политической жизни, так и в социально-экономическом развитии города и района», – завершил свое выступление Премьер-министр РТ.