В Казани осудили грабившую клиента через мобильное приложение сотрудницу банка

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Казани поддержала обвинение в отношении 20-летней девушки по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что весной 2016 года консультант одного из казанских банков тайно подключился «Мобильный банк» на имя одного из своих клиентов. В результате девушка в течение восьми месяцев снимала со счета клиента деньги. В общей сложности она украла около 190 тысяч рублей.

Девушка полностью признала свою вину. Суд учел характер преступления, личность подсудимой и назначил ей год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.