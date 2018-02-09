Генконсул Венгрии открыл выставку в Казани анекдотом про Фредди Меркьюри и парламент

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета открылась выставка, посвященная венгерскому реформатору и парламентарию Иштвану Сечини, а также одной из самых значимых построек в истории Венгрии – зданию парламента в Будапеште.

Почетным гостем церемонии открытия стал генконсул Венгрии в Казани Адам Штифтер, который порадовал приглашенных студентов старым анекдотом про рок-группу Queen и парламент.

«Если позволите, расскажу интересный анекдот. Уже больше 30 лет назад у нас состоялся концерт британской рок-группы Queen. Когда музыканты приехали, для них решили организовать прогулку на теплоходе по Дунаю. Фредди Меркьюри, конечно, тоже присутствовал, он был впечатлен красотой венгерского парламента и сразу же спросил, как можно купить это здание. Ему, конечно, постарались объяснить, что это здание Правительства, здание парламента. Он отвечал: "Ну, ладно, ладно, сколько стоит-то?" Здание, кстати, он не купил, там и сейчас находится Правительство», – поделился генконсул, вызвав смех в зале.

«Я в первый раз в стенах этого университета, надеюсь, не последний. И, конечно, для нас это всегда большая радость. У вас представлен очень интересный материал. Первая часть расскажет вам про графа Иштвана Сечини, величайшего реформатора – именно так его называли. Он был одним из самых крупных и могучих венгерских государственных деятелей, политик, писатель и выдающийся ученый, он за свои деньги основал Академию наук Венгрии. Вторая часть выставки – о парламенте. Наверное, каждый, кто был в Будапеште, мимо не прошел, самое красивое здание в Венгрии, точно "одно из"», – отметил гость.

Вниманию посетителей выставки представлена подборка архивных фотографий, рассказывающая о жизни выдающегося государственного деятеля. Сечени получил широкую известность в 1825 году, когда пожертвовал весь годовой доход от всех своих имений Венгерской академии наук. В 1827 году он организовал Nemzeti Kaszinо, форум патриотического венгерского дворянства. Этот политический клуб сыграл важную роль в политических реформах – в нем велся политический диалог между реформаторами различных течений. Страна и сейчас помнит Сечини как политика, внесшего значительный вклад в подъем национальной идеи в Венгрии перед всплеском радикализма, поглотившим страну в 1840-е годы.

Второй темой экспозиции стало уникальное архитектурное сооружение – парламент Венгрии 1904 года постройки, который, по общему признанию, является самым красивым по архитектуре парламентским зданием в Европе. Особую ценность парламента несет рациональная внутренняя структура и оригинальное архитектурное убранство. Он является самым большим зданием в стране: в нем 691 помещение, 29 лестниц и целых 10 двориков. Залы здания украшены живописными работами, скульптурами и фресковыми росписями – целый пласт венгерского искусства XIX века.

Многие технические характеристики здания имеют скрытый символический смысл, как то: высота центрального купола и количество колонн, которые его поддерживают. А среди декора интерьеров можно увидеть 16 статуй королей и правителей Венгрии, портреты самых выдающихся исторических персонажей страны.