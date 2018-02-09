В Челнинских дворах сгорел «БМВ» из Башкортостана

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Челнах в Новом городе на ходу загорелась иномарка «БМВ» с номерами Республики Башкортостан, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Минувшей ночью около 3.35 поступило сообщение о горящем авто во дворе дома №37/21. На место немедленно отправился пожарно-спасательный отряд №56. Огнеборцы справились с огнем за считанные минуты.

Как выяснилось, пожар вспыхнул в двигательном отсеке автомобиля. В результате выгорела электропроводка, аккумулятор, электронный блок управления, пластмассовые детали двигателя, а также бампер машины.

В результате происшествия никто не пострадал.