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В Челнинских дворах сгорел «БМВ» из Башкортостана

9 февраля 2018, 14:37 , Фото: МЧС РТ

В Челнинских дворах сгорел «БМВ» из Башкортостана Инцидент произошел во дворе дома №37/21 в Новом городе.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Челнах в Новом городе на ходу загорелась иномарка «БМВ» с номерами Республики Башкортостан, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Минувшей ночью около 3.35 поступило сообщение о горящем авто во дворе дома №37/21. На место немедленно отправился пожарно-спасательный отряд №56. Огнеборцы справились с огнем за считанные минуты.

Как выяснилось, пожар вспыхнул в двигательном отсеке автомобиля. В результате выгорела электропроводка, аккумулятор, электронный блок управления, пластмассовые детали двигателя, а также бампер машины.

В результате происшествия никто не пострадал.

 


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