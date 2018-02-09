Путин обсудил с Макроном его будущий визит в Россию

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Президент Франции Эммануэль Макрон в мае приедет в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Этот визит был в центре внимания во время его телефонных переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин также оценил работу российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог» с цифровой платформой.

Также по телефону речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, урегулировании сирийского кризиса и украинской проблематике. Стороны договорились продолжить контакты.