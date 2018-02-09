Умер звезда фильмов «Жестокий романс» и «Возвращение Будулая»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). На 62-м году жизни скончался представитель старинной цыганской династии Бузылевых, заслуженный артист России Дмитрий Бузылев, сообщает «Национальная служба новостей».

Смерть артиста наступила 7 февраля. В октябре 2017 года Дмитрий Бузылев попал в реанимацию одной из столичных клиник из-за осложнений после панкреатита. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Церемония прощания пройдет 11 февраля в Доме кино. Похороны состоятся на Пыхтинском кладбище Москвы, отпевание пройдет там же.

Дмитрий Бузылев играл в театре и кино, был поэтом, композитором и сценаристом, исполнял цыганские песни и романсы. Актер снялся в кинолентах «Табор уходит в небо», «Сибириада», «Очи черные», «Жестокий романс», «Мой ласковый и нежный зверь», «Возвращение Будулая», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».