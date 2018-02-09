Песков выразил сожаление по поводу решения CAS по российским спортсменам

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Россия продолжит защищать права своих спортсменов, несмотря на сожаление по поводу их недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции (Спортивного арбитражного суда – прим. Т-и). И, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, спортсмены, которые не поехали на Игры, а также те, кто будут бороться за медали ОИ-2018, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

Ранее выездная панель CAS отклонила апелляции 47 россиян, не приглашенных на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Олимпиада стартовала сегодня.