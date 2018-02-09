За жестокое убийство девушки из Нижнекамска прокуратура просит осудить самарца на 21 год

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Двадцать один год колонии строго режима требует гособвинение за жестокое убийство жительницы Нижнекамска, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора Руслан Галиев.

29-летнего жителя Самарской области обвиняют в совершении убийства и кражи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 27 сентября в Нижнекамске было совершено жесткое убийство 23-летней девушки. 29-летний житель Самары пришел в гости к своей знакомой. Будучи пьяным, он решил ее ограбить. Мужчина похитил украшения на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Поняв, что пропажа будет обнаружена, мужчина принял решение расправиться с девушкой. Убийца несколько раз удари ее ножом в шею, после чего скрылся.

Полицейским удалось задержать мужчину по горячим следам. При нем были обнаружены похищенные драгоценности. Свою вину он полностью признал.

Выступая в прениях, гособвинение попросило суд назначить самарцу наказание в виде 21 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на год.