Песков не захотел комментировать дело Дерипаски

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). От пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова не удалось добиться комментариев по поводу дела российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Нет, не мог бы. И не хотел бы этого делать», – ответил Песков на просьбу дать свой комментарий на сложившуюся ситуацию.

Речь идет о расследовании Алексея Навального в отношении бизнесмена, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Представитель Дерипаски заявил, что миллиардер намерен отстаивать свою невиновность в суде.