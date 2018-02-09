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Песков не захотел комментировать дело Дерипаски

9 февраля 2018, 13:56

Расследование в отношении бизнесмена было инициировано Алексеем Навальным.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). От пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова не удалось добиться комментариев по поводу дела российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Нет, не мог бы. И не хотел бы этого делать», – ответил Песков на просьбу дать свой комментарий на сложившуюся ситуацию.

Речь идет о расследовании Алексея Навального в отношении бизнесмена, основанном на фото и видео девушки, называющей себя Настя Рыбка. Представитель Дерипаски заявил, что миллиардер намерен отстаивать свою невиновность в суде.


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