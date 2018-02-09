В ИА «Татар-информ» расскажут о техническом регламенте «Безопасность лифтов» в РТ

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В понедельник, 12 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная осуществлению государственного контроля за соблюдением требований технического регламента «Безопасность лифтов» в РТ.
В мероприятии примут участие государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ, заместитель главного государственного жилищного инспектора РТ Ирек Шайдуллин, директор ООО «РИКЦ Инжтехсервис» Ильдар Насыров.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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