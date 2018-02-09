Санкт-Петербург планирует субсидировать перелеты в «Бегишево»

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Санкт-Петербург может начать субсидировать авиаперелеты в аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Законопроект сегодня поддержали депутаты городского парламента на заседании Комитета по законодательству.

Если закон будет принят, Северная столица начнет субсидировать половину той части, которая оплачивает авиакомпании регион, а вторую половину возьмет на себя принимающий город, говорится в тексте сообщения. Помимо Нижнекамска субсидированный тариф планируется ввести на перелеты в Саратов, Брянск, Ульяновск, Кострому, Владимир, Ярославль, Сыктывкар, Вологду, Нарьян-Мар, Астрахань и Иваново. Стоимость перелета в одну сторону сможет составить от 2 до 6 тыс. рублей в зависимости от расстояния.

В случае утверждения законопроекта субсидии на авиаперелеты выделят на общую сумму 121 млн рублей.