Школьники из Татарстана победили на крупнейшем химическом турнире России

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Команда «Бездна межрегионального угнетения» из нижнекамского лицея № 35 стала победителем IV Межрегионального химического турнира, сообщает оргкомитет конкурса.

Победу команде принесло решение задачи «Негатив»: участники на примере «Звездной ночи» Ван Гога показали, как нарисовать цветную картину, а затем превратить ее в негатив с помощью химических превращений. Другие финалисты представили решения не менее сложных задач, посвященных превращениям графена и созданию «гусениц» из молекул бензола. Однако именно решение «Бездны» принесло наивысшие оценки от жюри турнира.

Казанская команда «Лимонад Na», представляющая лицей имени Лобачевского, получила диплом II степени, а «Тигры» (лицей-интернат для одаренных детей, с. Дубровка) – диплом III степени.

Андрей Кобелев, входящий в состав сборной Нижнекамска, занял первое место в личном зачете.

Турнир состоялся с 1 по 7 февраля в МГУ имени М. В. Ломоносова. В заключительном этапе турнира приняли участие 38 команд – свыше 200 школьников из 29 регионов России, а также ближнего зарубежья.