Из горящего дома в центре Казани пожарные спасли двоих пенсионеров

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Из горящего дома в центре Казани спасены два пенсионера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около двух часов ночи 9 февраля на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что в центре города загорелся трехэтажный жилой дом.

На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №1. У дома по улице Муштари огнеборцев встречали полицейские. Они сообщили, что внутри могут находиться двое человек – 81-летний мужчина и 80-летняя женщина.

На момент прибытия пожарных из окон первого этажа дома валил дым. Предположительно, возгорание произошло в цокольном этаже здания.

Пожарные провели разведку в помещениях и нашли двоих человек. Они смогли вызволить их из горящего помещения.

Одному из погорельцев потребовалась помощь врачей. Его отправили в городскую клиническую больницу №7 с подозрением на отравление продуктами горения.

Пожар был полностью потушен. По предположительным данным, причиной ЧП стала неисправность одного из электроприборов.