Скончался основатель рок-группы Mr. Big Пэт Торпи

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). На 65-м году жизни скончался барабанщик Пэт Торпи, он был одним из основателей рок-группы Mr. Big, пишет «Газета.Ру».

Музыкант скончался 7 февраля от развившихся осложнений после болезни Паркинсона.

Болезнь у музыканта диагностировали четыре года назад, но он давал концерты в составе Mr. Big, где выступал в качестве бэк-вокалиста и перкуссиониста.

Первый альбом группы был записан в 1989-м. Вначале 2000-х коллектив распался, но затем воссоединился в 2009 году и выпустил еще три альбома.