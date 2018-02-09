Снизьте переплату за кредит в АКИБАНКе

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). С 1 февраля 2018 года АКИБАНК снижает ставки по всем потребительским кредитам. Изменения коснулись и рефинансирования кредитов.

Оформите «Рефинансирование потребительских кредитов» если, вы хотите:

 Уменьшить ставку и платеж

 Снизить переплату

 Объединить до 3 кредитов и кредитные карты

 Получить дополнительную сумму без увеличения нагрузки.

Преимуществом является фиксированная процентная ставка от 12,5 процента годовых, не зависящая от срока кредита. Минимальная сумма кредита: 100 тысяч рублей, максимальная — зависит от платежеспособности.

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Процентная ставка по кредиту (годовая): со страхованием жизни и потери трудоспособности в течение срока действия кредитного договора 1-5 лет — 13,5 процента; при отсутствии страхования жизни и потери трудоспособности 1 — 5 лет — 16 процентов. При сумме кредита свыше 500 тыс. рублей процентная ставка снижается на 1 процент. В случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога. Срок кредита 12, 24, 36, 48, 60 месяцев.

Обеспечение кредита: при сумме кредита до 500 тыс. руб. включительно — без обеспечения; при сумме кредита свыше 500 тыс. руб. — поручительство 2 физ. лиц и/или залог ликвидного имущества (поручительство не требуется при достаточном залоге).

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