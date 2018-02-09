Снос Октябрьского городка в Казани компенсируют наименованием улицы в честь разведчика

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин выступил с инициативой назвать в честь легендарного советского разведчика, члена Казанского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов (1920 года) Исхака Ахмерова улицу в новом жилом комплексе «АртСити», строящемся на месте почти снесенного к настоящему времени Октябрьского военного городка. Эту идею озвучила на комиссии по топонимике заместитель главы исполкома Казани Людмила Андреева, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мэр Казани Ильсур Метшин вышел с предложением назвать в честь разведчика одну из больших улиц нового микрорайона, строящегося на месте, где раньше было артиллерийское училище. Мы внесли предложение в исполком назвать улицу именем Исхака Ахмерова, причем назвать не просто ул. И. Ахмерова, а ул. Разведчика Ахмерова. Люди прочитают и сразу смогут найти информацию, кем был этот человек», – пояснила Андреева.

Сейчас в НКЦ «Казань», где проходило заседание комиссии, в честь Исхака Ахмерова и его соратников представлена уникальная экспозиция «Наши соотечественники – герои невидимого фронта».

На территории самого Октябрьского городка, новой улице которого предлагается дать имя Ахмерова, в январские праздники застройщик снес одно из последних исторических зданий (образцы уникальной застройки начала XX века), которые в течение пяти лет упорно отстаивали градозащитники Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК).

Кроме того, комиссия по топонимике одобрила название улиц в честь семи выдающихся личностей: Фикрята Табеева (партийный и государственный деятель, почетный житель Казани и Набережных Челнов), Гумера Усманова (первый секретарь Татарского обкома КПСС), Рудольфа Нуреева (артист балета), Шагиахмета Алкина (депутат Государственной думы I созыва от Казанской губернии), Олега Лундстрема (джазмен, композитор и режиссер, игравший 10 лет с оркестром в Казани), Виктора Деринга (музыкант оркестра Лундстрема) и Юнуса Ахметзянова (кулинар, заслуженный работник торговли РСФСР).

Эти имена кроме ЖК «АртСити» будут увековечены в улицах новых микрорайонов «Салават купере» в Кировском районе, «Весна» в Советском районе и коттеджном поселке «Примавера».

Кроме того, по предложению заведующего отделом изучения историко-культурного наследия народов РТ Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Айдара Ногманова, комиссия пересмотрит принципы формирования банка данных топонимов, где сейчас находятся 62 фамилии. От населения и госструктур только за минувший год поступило 60 обращений с просьбой присвоить имя того или иного деятеля улицам и скверам Казани.

Так, в конце декабря увековечить имя казанского архитектора, ученого-исследователя, преподавателя КГАСУ и инициатора строительства мечети «Кул-Шариф» в Казанском Кремле Нияза Халитова предложила его мать Зумарра Халитова.