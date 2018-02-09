Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ в области науки и техники

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялось торжественное вручение высшей республиканской награды в области науки – Государственной премии РТ в области науки и техники. Вручил награды Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В начале своего выступления Рустам Минниханов поздравил собравшихся с Днем российской науки. Именно к этому событию и приурочено сегодняшнее торжество.

«Вы — признанные в мировом сообществе профессионалы, специалисты высочайшего уровня. Ваши достижения — это результат кропотливого и напряженного труда, научного поиска и неустанной исследовательской деятельности. Мы гордимся вашими успехами, а также вкладом в развитие современной науки и техники», — отметил лидер республики.

Указ о присуждении Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2017 г. был подписан Президентом РТ 16 ноября прошлого года. В 2017 году этой престижной награды были удостоены пять работ из двенадцати, представленных на конкурс. Лучшие работы, отмеченные лидером республики, связаны с решением значимых и актуальных проблем в различных сферах социально-экономической жизни республики, а также в отдельных областях фундаментальной науки.

Президент сообщил о том, что три из пяти отмеченных работ — в области медицины. Государственной премией отмечена совместная работа ученых Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (г. Москва) и производственников Казанского медико-инструментального завода. Работа выполнена под руководством известного кардиохирурга, руководителя отдела сердечно-сосудистой хирургии, заместителя гендиректора по хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса, доктора медицинских наук Рената Акчурина.

В интервью журналистам Ренат Акчурин признался, что рад получить такую высокую награду. «Мы это делали 30 лет, шаг за шагом, осваивая то, что было наработано ранее, шли к тому, что создали сейчас», — сказал он и добавил, что авторским коллективом проведена большая работа по созданию новых видов микрохирургического инструмента и наборов для сосудистой и коронарной хирургии. По словам кардиохирурга, в последние десятилетия эти инструменты очень популярны в России. «Их покупают и за рубежом и ставят клеймо как свое. Я с удивлением это увидел на международной выставке в США», — подчеркнул лауреат госпремии.

Высокую награду получили и авторы работы «Полифункциональные наносистемы для инновационного развития биокатализа и биомедицинских технологий». Это совместный труд ученых Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова, Казанского института биохимии и биофизики, Казанского государственного медицинского университета и Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Также Государственной премией удостоена работа «Родовые повреждения центральной нервной системы. Мультидисциплинарный подход, ранняя диагностика, система профилактики и поэтапной реабилитации». Представлена эта работа Казанской государственной медицинской академией. Ее авторами впервые изучен механизм родового повреждения позвоночника и спинного мозга новорожденного, даны патоморфологическая, клиническая и рентгенологическая характеристики этих нарушений.

Руководитель этой работы, профессор кафедры детской неврологии Казанской государственной медицинской академии Елена Морозова поблагодарила руководство республики за оценку их труда. Она отметила, что за это первая такая высокая награда за время существования кафедры детской неврологии. «Жаль, что наш учитель не дожил до этого дня», — посетовала Морозова, имея в виду доктора медицинских наук, бывшего заведующего кафедрой детской неврологии КГМА Александра Ратнера, который удостоен этой награды посмертно.

Президент Татарстана считает, что эти исследования свидетельствуют о высочайшем статусе наших ученых в области естественных наук и медицины, подтверждают востребованность мультидисциплинарного подхода при внедрении технологии в сфере медицины, способствуют активному развитию как фундаментальной, так и практической медицины и, главное — позволяет сохранять здоровье жителей республики и страны. «Опыт наших специалистов успешно апробируется и внедряется в мировом здравоохранении», — отметил он.

Выступая перед собравшимися, Президент РТ подчеркнул, что развитие реального сектора экономики требует максимального взаимодействия научной и технологической мысли. Подтверждением тому является работа ПАО «Татнефть». Авторский коллектив разработал комплекс технологий, направленных на поддержание стабильного уровня добычи нефти, повышение темпов отбора и степени нефтеизвлечения углеводородного сырья.

По мнению Рустама Минниханова, заслуженно отмечена и многолетняя фундаментальная работа ученых Казанского федерального университета. Коллектив авторов выполнил широкий цикл исследований в теории фундаментальных взаимодействий и науке о Вселенной.

«В Татарстане развиваются научные школы в различных направлениях. Это говорит о том, что ваши исследования и разработки востребованы, играют важную роль в пропаганде научных знаний, в воспитании научных кадров, позитивно влияет на развитие экономического сектора и способствует повышению уровня жизни населения в стране», — уверен лидер республики.

Рустам Миинниханов поздравил лауреатов Госпремии в области науки и техники с наградами и пожелал им дальнейших успехов и новых открытий.