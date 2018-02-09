В Храме Христа Спасителя пройдет первый Большой круг российского казачества

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Первый Большой круг российского казачества состоится в Храме Христа Спасителя 15 февраля. Об этом сообщают организаторы.

В событии примут участие свыше 1,5 тыс. человек из 80 регионов России. Это представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии РФ, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской Православной Церкви (РПЦ), которые окормляют казачьи общества.

Мероприятие откроется праздничным Богослужением в Храме Христа Спасителя, которое проведет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

На Большом круге планируется обсудить, как реализуется стратегия государственной политики в отношении казачества и как взаимодействует РПЦ с казачеством, а также вопросы консолидации российского казачества.

Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Совета при Президенте РФ по делам казачества, Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством и Правительства Москвы.