На концерты «Вивальди-оркестр» и Rain Drops Казанская филармония потратит 788 тыс. рублей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Из бюджета республики выделено более 302 тыс. рублей на выступление акапельной группы Rain Drops и 485 тыс. рублей — на концерт академического камерного «Вивальди-оркестра», сообщили в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая.

Согласно техническому заданию, на эти деньги обеспечены репетиции артистов, созданы афиши, буклеты. Также в эту сумму войдут транспортировка, размещение и питание коллективов, оплата дороги и перевоза багажа. Мероприятия пройдут в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Оба коллектива приедут в Казань из Москвы.

Цены на билеты составили от 1,5 до 1,7 тыс. рублей на выступление «Вивальди-орекстра», от 300 до 900 рублей на концерт группы Rain Drops, рассказали в филармонии. К настоящему моменту продано более 90 процентов билетов на «Вивальди орекстр» и более 60 процентов — на Rain Drops.

Организацию выступлений взяло на себя «Концертное агентство „Русские концертно-театральные сезоны“». Филармония вот уже несколько лет стабильно сотрудничает с данным концертным агентством.

Rain Drops — семеро молодых ребят из Москвы, которые исполняют мировые хиты акапельно. Они выступали с Владимиром Пресняковым, Дианой Арбениной, Сергеем Пенкиным. Коллектив уже бывал в Казани в 2013-м и в 2017 годах. Тогда их выступления были приурочены к Универсиаде и форуму «Территория смыслов» соответственно. В этом году они вернутся в Казань, чтобы поздравить горожан с Днем святого Валентина.

Российский государственный академический «Вивальди-оркестр» был создан в 1989 году известной скрипачкой и педагогом Светланой Безродной. Коллектив составляют исключительно женщины. Его репертуар включает разные жанры, эпохи и стили: от раннего барокко до музыки ХХ века и современных авторов.