В Апастовском районе транспортное предприятие задолжало 400 тысяч рублей налогов

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Апастовского района РТ выявила, что в филиале №1 ООО «МТК «Ак Барс» имеется задолженность по налогам на более чем 400 тысяч рублей, сообщил помощник старшего прокурора РТ Руслан Галиев.

По закону налогоплательщики обязаны самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в установленный срок. В противном случае налоги могут быть взысканы принудительно.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность была погашена, а руководителя предприятия привлекли к ответственности.