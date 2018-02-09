В Казани на улице Назарбаева из-за сварочных работ загорелся дом

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Казани горел расселенный дом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 13.21 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в расселенном доме №35 на ул. Назарбаева.

Горела нежилая трехкомнатная квартира на четвертом этаже.

Пожарных ПСЧ №1 встретили полицейские, они сообщили, что внутри строения проводились сварочные работы, в результате которых начался пожар.

Пожарные ПСЧ №6 сформировали звено газодымозащитной службы, чтобы проверить, нет ли внутри людей.

В 13.46 пожар был локализован. Пожарные на чердаке вскрыли кровлю, чтобы выпустить скопившийся дым.

В 14.03 огонь был потушен. В результате пожара сгорела комната на четвертом этаже и выгорели порядка 60 квадратных метров чердака. Никто не пострадал.

Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.