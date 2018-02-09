(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). В Казани женщина убила родного брата ножом в сердце, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба Росгвардии РТ.

Трагедия произошла накануне вечером в Советском районе города. 44-летняя женщина со своим безработным 39-летним братом устроили вечернее застолье с распитием спиртного. В какой-то момент между пьяными родственниками произошел конфликт. В пылу ссоры женщина схватила со стола нож и ударила им брата в грудь. Мужчина скончался на месте.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали подозреваемую и передали ее оперативникам в ОП «Гвардейский». Сейчас женщина находится под арестом. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

