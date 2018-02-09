Певец Айдар Сулейманов в Якутии споет по-татарски

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов выступит в финале межрегионального конкурса этно-поп песни «Биир кун» («Под одним солнцем») в столице Якутии. Одержать победу он надеется с двумя народными татарскими песнями.

В конкурсе участвуют певцы из 11 регионов России. Из соседей Татарстана на нем будут представлены Чувашия, Башкортостан и Удмуртия. Отборочный и второй туры уже прошли. Если первый тур претенденты проходили дома, то для второго все собрались в Якутске, где снимались видеоролики. Сейчас они транслируются по музыкальным каналам по всей России, а зрители выбирают лучшего.

Второго, равного победителю зрительского голосования, выберет жюри 17 февраля в Якутске. Важным условием участия в финале будет исполнение одной песни с эстрадными звездами Республики Саха. Финалисты будут петь на родном языке.

«Я исполню две песни: одну из красивейших композиций “Райхан” и “Ильчебака”, которую мы споем вместе с якутской примой, можно сказать, звездой первой величины Сахая. К слову, мы вместе учились с ней в ГИТИСе, а три года назад она приглашала меня в Якутск участвовать в своем сольном концерте», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Айдар Сулейманов.

Певец отметил, что общаться с коллегами из Саха ему просто – татарский и якутский языки очень похожи, поэтому переводчик не требуется. «Наши республики очень дружны, особенно в области культуры. Кроме того, в Якутии проживает много татар, они приходят поддерживать меня на концерты. Вообще, в Саха очень трепетно с интересом относятся к татарской культуре», – добавил артист.

